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Спорт

Фьюри сообщил о продолжении переговоров по бою с Джошуа

Тайсон Фьюри заявил, что его промоутер продолжит переговоры о поединке с Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил о продолжении переговоров по поединку с соотечественником Энтони Джошуа. Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Обращаюсь к Джошуа. Мой промоутер убедил меня продолжить переговоры с твоей командой на этой неделе. Хотя я знаю, что ты ни за что не будешь участвовать в этом бое», — заявил Фьюри.

26 сентября Фьюри объявил о срыве поединка с Джошуа, который был запланирован на декабрь. Спортсмен объяснил, что контракт не был подписан вовремя. «Для Джошуа официально все кончено. Сейчас он на морозе с волчьей стаей. Забудьте об этом», — добавил он, назвав соперника идиотом и трусом.

Фьюри — действующий чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Джошуа 24 победы и три поражения в 27 боях.

Ксения Курашкина
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