Назван главный фаворит чемпионата мира по футболу в Катаре

Goal назвал сборную Бразилии по футболу фаворитом чемпионата мира 2022 года в Катаре

Сборная Бразилии по футболу возглавила рейтинг участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Главного фаворита называет издание Goal.

На втором месте расположилась команда Франции, а на третьем — Аргентины. С четвертого по десятое места находятся Испания, Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Португалия соответственно.

В мае нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира 2022 года. Форвард заявил о готовности отдать жизнь за победу на турнире.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе G со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Последний раз южноамериканская команда становилась победителем мундиаля в 2002 году.

