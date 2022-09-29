Серия взрывов произошла в Новой Каховке

Администрация Новой Каховки заявила, что над городом произошло 8 взрывов, работает ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Новой Каховке, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). В воздухе произошло восемь взрывов. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги​​​. Первая 29 сентября... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о серии из шести взрывов в Херсоне. Предположительно, работала российская система ПВО. Отмечается, что в небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, однако были слышны звуки взрывов.

28 сентября власти Запорожской области также сообщили о восьми взрывах, произошедших в Мелитополе и его пригороде.