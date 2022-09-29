На Украине предрекли появление нового «троянского коня» в НАТО

«Европейская правда»: Черногория может стать «троянским конем» в НАТО

В Черногории усиливается противостояние президента Мило Джукановича, пытающегося распустить парламент, и парламентского большинства, инициирующего импичмент главе государства. Об этом пишет обозреватель украинского издания «Европейская правда» Юрий Панченко.

«Есть большая вероятность того, что с новым правительством страна снова поставит на паузу свой путь к членству в ЕС, а также станет "троянским конем" внутри НАТО», — предрек он.

Эксперт подчеркнул, что политический кризис в стране явно обострился после попытки сформировать новое правительство — просербское и пророссийское. Дело в том, что более года Черногорией руководило правительство, которое фактически затормозило процесс вступления в ЕС и подорвало доверие НАТО к стране.

Вскоре из коалиции вышла одна из партий и сформировала правительство меньшинства, которое анонсировало курс на возвращение к евроинтеграции — данного курса придерживается и сам Джуканович. Он предложил прекратить полномочия парламента и объявить досрочные выборы. Законодатели его инициативу отклонили и в свою очередь заявили о превышении президентом полномочий и готовности к объявлению ему импичмента. Таким образом, ситуация зашла в тупик. Помимо прочего, ее усугубляет отсутствие в стране Конституционного суда, который должен становиться арбитром в подобных кризисах.

Ранее другим «троянским конем» в НАТО назвали Турцию. Подобное заявление во французской газете Courrier international объяснили объемом торговли между Анкарой и Москвой.

В свою очередь аналитики Foreign Policy присвоили титул «троянского коня» в ЕС премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, поскольку его политика зачастую не соответствовала курсу политического блока на эскалацию напряженности.