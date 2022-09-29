Роман Костомаров заявил о бардаке в военкоматах после вручения повесток Алиеву и Игнатову

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров объяснил вручение повесток фигуристам сборной России Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову. Его слова приводит RT.

«Проблема заключается в том, что в военкоматах сейчас происходит небольшой бардак. Только поэтому такие случаи и происходят», — заявил спортсмен. Он обратил внимание на то, что не встречал случаев, когда бы действующие спортсмены получали повестки, так как они проходили службу лишь в спортротах.

О получении Алиевым и Игнатовым повесток в военкомат стало известно 28 сентября. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года, серебряному призеру чемпионата страны Игнатову — 22. Федерация фигурного катания на коньках России запросила для спортсменов отсрочку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

