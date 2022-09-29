Кремль ответил на вопрос о признании Крыма частью России Белоруссией

Песков заявил, что Белоруссия сама примет решение о признании Крыма частью России

Москва ожидает, что Минск самостоятельно и своевременно примет решение о признании Крыма частью России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет, это абсолютно внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России. Он не исключил, что Белоруссия признает Крым российским, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми республиками. Глава государства отметил, что это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит президент России Владимир Путин.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Этим событиям предшествовало свержение президента Украины Виктора Януковича в ходе массовых протестов, известных как Евромайдан.