Вероятность укрепления доллара оценили

Экономист Беляев усомнился в прогнозе об укреплении доллара

Соотношение состояний российской и американской экономик в ближайшее время вряд ли радикальным образом изменится и повлияет на курс таким образом, который предсказывают в Минэкономразвития, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим прогнозом о дальнейшем соотношении курса валют.

Ранее эксперты ведомства спрогнозировали ослабление российской валюты по отношению к доллару до 66 рублей в декабре этого года. В 2023 году курс доллара будет 68,3 рубля, считают в Минэкономразвития. Затем курс ослабнет до 70,9 рубля в 2024 году и до 72,2 рубля в 2025 году.

Текущее и будущее состояние экономик России и США

Важно понимать, что курс одной валюты по отношению к другой базируется на общем состоянии экономики, отметил Беляев. Российская экономика, по его словам, сейчас находится в тяжелом положении, однако это не кризисное состояние.

«Более того, есть достаточно серьезные аргументы в пользу того, что она будет небыстрыми темпами, но развиваться по намеченной траектории, то есть умеренными темпами роста со смещением в сторону высокотехнологичных отраслей, в сторону импортозамещения и развития внутренней экономики, что повысит ее эффективность, прочность и устойчивость», — поделился аналитик.

Американская экономика также переживает серьезные проблемы, обратил внимание эксперт. И если Штаты продолжат идти в своей денежно-кредитной политике по линии повышения ключевой ставки, то ей будет еще сложнее выбраться из этого положения, убежден он.

«Может быть, конечно, Америка и будет набирать какие-то темпы восстановления, повышения эффективности экономики, тем не менее, вряд ли такими радикальными темпами и вряд ли оказывающими сильное влияние на курсы», — допустил Беляев.

Будущее курса

Все это указывает на то, что в ближайшее время, во всяком случае в краткосрочном аспекте, а декабрь — это краткосрочный аспект, с очень высокой долей вероятности, рубль по отношению к доллару останется в стационарном положении. Точка притяжения — 60 рублей, колебания будут где-то плюс-минус рубль в одну, в другую сторону Михаил Беляев экономист

Никаких серьезных аргументов, указывающих на то, что курс валют в ближайшее время может радикально изменится, на его взгляд, нет.

«Говорить о более дальнем горизонте прогнозирования сложно, тем не менее, вряд ли в ближайшее время, полгода уж точно, это соотношение состояний российской и американской экономик изменится радикальным образом, который может повлиять на курс. Ну, а о более дальних горизонтах говорить вообще сложно, особенно до 2025 года предсказать и предвидеть что-то очень трудно», — заключил аналитик.

Ранее аналитик Михаил Зельцер назвал выгодный для России курс доллара. По его словам, это 70 рублей за доллар.