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Итальянский чемпион ОИ назвал позорным отстранение российских спортсменов

Итальянский чемпион ОИ Паоло Миланоли назвал позорным отстранение российских спортсменов

Фото: Jean-Paul Pelissier JPP/JES/ Reuters

Олимпийский чемпион по фехтованию итальянец Паоло Миланоли высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит ТАСС.

«Это неприемлемо. Хочу обратиться к россиянам и белорусам: решения, принятые в отношении вас, являются позором», — заявил Миланоли. Он добавил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) искажает спортивные ценности.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что в какой-то степени рада отстранению россиян. «Старты в России — это хорошая возможность лично для меня решить локальные задачи, зарекомендовать себя как стабильного спортсмена», — сказала она.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Ксения Курашкина
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