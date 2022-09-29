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Осужденный за аферу бывший генерал Росгвардии лишился работы в колонии

Экс-генерал Росгвардии Милейко, осужденный за аферу, потерял работу в швейном цехе колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший замдиректора Росгвардии и экс-генерал Сергей Милейко лишился должности начальника в швейном цехе ИК-5, расположенной в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывший силовик, осужденный за аферу с нежилым помещением, принадлежащем Росгвардии, где жена Милейко открыла салон красоты, был этапирован для отбытия наказания в колонию общего режима для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов. В ней сидят полторы тысячи осужденных, привлекаемых на работу, помимо швейного производства, в цех консервации, производства мясных полуфабрикатов и металлообработки.

Милейко стал начальником ОТК швейного производства, но вскоре потерял должность, так как браковал слишком много продукции.

Расположенный в Новосибирске Кассационный военный суд оставил в силе обвинительный приговор экс-генералу. В марте апелляционная инстанция снизила ему шестилетний срок на два месяца. Он намерен дальше обжаловать приговор, а также собирается просить об условно-досрочном освобождении.

Между тем, ему могут предъявить новые обвинения в рамках уголовного дела о поставках некачественного обмундирования росгвардейцам, по которому проходит бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов, чью деятельность курировал Милейко.

Милейко освободили от должности замглавы Росгвардии летом 2019 года после служебной проверки. Его задержали 21 октября 2020 года, а спустя пару месяцев отправили в СИЗО. Приговор Милейко был вынесен 30 июля 2021 года Реутовским горсудом.

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Любовь Ширижик
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