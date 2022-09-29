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Россиянин попал в Европу через Норвегию и рассказал о легком прохождении границы

TourDom: россиянин попал из Мурманска в Европу через Норвегию за десять часов

Фото: Shutterstock

Россиянин попал в Норвегию из Мурманска и рассказал, что все КПП ему удалось преодолеть за десять часов. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам мужчины, из российского города они выехали в семь часов утра и через полтора часа были на КПП «Титовка», где на тот момент находилось около 100 человек и 30 машин. Он отметил, что первый пункт досмотра удалось пройти за пять часов.

Путешественник пояснил, что прохождение границы было довольно легким. Для более быстрого преодоления всех проверок на КПП он порекомендовал другим россиянам приезжать либо не позже пяти часов утра, либо уже ближе к обеду.

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Мужчина уточнил, что на границе его спросили о цели поездки в Норвегию, при этом некоторым гражданам России и вовсе не задавали вопросов. По его словам, на норвежской стороне КПП удалось пройти за семь минут, однако таможенники более активно интересовались его будущим пребыванием в стране.

Ранее власти Финляндии сообщили, что граница с Россией будет закрыта в пятницу, 30 сентября. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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Ксения Жарова
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