В России рассказали об изменении состава парламента после референдумов

Сенатор Ковитиди: сенаторов и депутатов станет больше после присоединения новых регионов

После референдумов и присоединения к России новых регионов в российском парламенте произойдут изменения состава. Депутатов и сенаторов станет больше, поскольку каждый из новых субъектов будет представлен в Госдуме и Совете Федерации, рассказала «Ленте.ру» член комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольга Ковитиди.

Парламентарии будут избраны и назначены от Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также от Херсонской и Запорожской областей. При этом досрочных выборов не потребуется, считает сенатор.

Новые субъекты Российской Федерации, которые должны появиться в установленном законом порядке, будут обладать теми же полномочиями, которыми обладают иные субъекты Российской Федерации Ольга Ковитиди российский сенатор

«Что касается представительства в высшем законодательном органе страны, в Федеральном Собрании, в верхней палате, членом которой я являюсь, я могу сказать, что в соответствии с частью второй статьи 95 Конституции Российской Федерации в Совете Федерации будет представлено [еще] восемь человек. Учитывая, что мы говорим о возможном присоединении четырех субъектов, то в данном случае это восемь сенаторов Российской Федерации», — объяснила она.

Как формируется парламент

Российский парламент состоит из двух палат: нижней — Государственной Думы и верхней — Совета Федерации. Первая избирается всенародным голосованием раз в пять лет, а вторую представляют назначенные от законодательного и от исполнительного органа государственной власти в каждом регионе сенаторы. Сейчас в Госдуме 450 мест, а в Совфеде 170.

«Относительно количества, сколько будет избрано в Государственную Думу, мы сказать не можем. Для этого необходимо, чтобы были сформированы административные округа», — рассказала Ковитиди.

Требования к кандидатам

Российское законодательство предусматривает определенные требования к потенциальным парламентариям. Так, депутатом может стать гражданин не младше 21 года, а сенатором — не младше 30 лет. Все они должны постоянно проживать в стране и не иметь другого гражданства. Однако в случае присоединения новых территорий действуют несколько иные правила, утверждает Ольга Ковитиди.

«Здесь есть особенности относительно ценза оседлости. Мы говорим о вновь присоединяемых территориях, поэтому мы помним разъяснения и оговорки. Требования не могут распространяться на граждан России, которые ранее имели гражданство государства, которое ранее было принято или часть которого была принята в состав Российской Федерации. Также мы говорим об особенностях отсутствия гражданства иностранного государства. Я помню, как мы это делали в Крыму. Отказ от гражданства Украины носил уведомительный характер. Мы не дожидались указа президента, мы уведомляли, что больше не являемся гражданами Украины», — заключила она.

Ольга Ковитиди отметила, что принятие таких решений — это прерогатива президента.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в ближайшее время в Госдуме появятся депутаты от его региона, а также от ЛНР, ДНР и Запорожья.

Референдумы о вхождении этих территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство высказалось за присоединение.