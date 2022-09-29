Врач с Первого канала назвал препятствующий развитию рака продукт

Врач Андрей Продеус назвал красный помидор препятствующим развитию рака продуктом

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, употребление которого может снизить риск развития рака. Выпуск передачи доступен на официальном сайте телеканала.

Иммунолог заявил, что красный помидор препятствует развитию онкологических заболеваний. Как объяснил Продеус, в этом продукте содержится вещество ликопин, которое не дает клеткам рака развиваться.

«Что делает ликопин? Предотвращает риски рака: и мужского, и женского, и раки простаты, и раки молочной железы», — рассказал специалист.

Ранее Продеус вместе с коллегами по программе «Жить здорово!» Еленой Малышевой, Германом Гандельманом и Михаилом Коноваловым перечислил возможные причины боли в глазах. По словам врачей, неприятные ощущения в глазах могут свидетельствовать о приступе глаукомы, кластерной головной боли или герпетическом кератите.

Перед этим Продеус назвал неочевидную причину обострения астмы — хронического заболевания, характеризующегося приступами кашля. Как отметил иммунолог, спровоцировать обострение этого недуга может неблагоприятный эмоциональный фон.