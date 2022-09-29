Сроки ремонта газопроводов Северный поток оценили

Депутат ГД Завальный: ремонт газопроводов «Северный поток» может занять более полугода

Ремонт поврежденных никто газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» может занять более полугода. Такую оценку дал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Об этом пишет ТАСС.

По мнению депутата, устранить повреждения можно с помощью изготовления кессона, который используется для работ при ремонте подводных трубопроводов.

«Один способ — это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать», — рассказал Завальный. При этом он отметил, что это сложное инженерное подводное сооружение и проведение работ может занять «даже не месяцы».

Второй способ, по словам Завального, — это поднятие нитки газопровода и ее ремонт на поверхности. Однако для этого необходимы краны грузоподъемностью три тысячи тонн.

«В рамках проектирования этих газопроводов риски нарушения работы учитывались, и учитывались, соответственно, возможности ремонта. То есть укладка была таким образом, чтобы была возможность подъема. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но, на мой взгляд, техническая возможность есть», — заверил депутат. По его словам, такие работы займут «долгое время, полгода-год, не менее»

Он отметил, что решающим фактором при выборе вариантов является вопрос наличия судовой техники для ремонтных работ. «Может быть, эти суда трубоукладочные под санкциями, и просто не дадут их использовать, чтобы отремонтировать газопровод», — напомнил депутат.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Посольство России в Вашингтоне призвало международное сообщество к объективному расследованию обстоятельств атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах