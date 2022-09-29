Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
0:0
1-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа B
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Зенит
Фонбет Кубок России|Группа B
Спорт

В Латвии заявили об изменении отношений между Россией и IIHF

В Федерации хоккея Латвии заявили, что отношения между Россией и IIHF изменились

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии (LHF) Робертс Плужейс заявил, что отношения между Россией и Международной федерацией хоккея (IIHF) изменились. Его слова приводит Expressen.

«В нынешних реалиях невозможно разделять спорт и политику. Отношения нынешнего президента IIHF [Люка Тардифа] с Россией сильно отличаются от тех, которые у них были с Рене Фазелем», — посчитал Плужейс. Он добавил, что LHF намерена подать протест по поводу перехода вратаря Яниса Калниньша в хабаровский «Амур», так как игрок идет против решения правительства Латвии.

В августе у Калниньша возникли проблемы с переходом в «Амур». Сначала Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур», однако 27 августа хоккеист получил разрешение на выступления в лиге.

В конце июля сообщалось, что хоккеисты и тренеры, решившие работать на территории России, попали в поле зрение Службы безопасности Латвии. В апреле латвийский сейм принял поправки в закон о спорте, которые запретили гражданам страны участвовать в спортивных соревнованиях на территории России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Германия заявила о подрыве «Северного потока» массивными взрывными устройствами
Участника популярного шоу на ТНТ госпитализировали со съемочной площадки
Командир спецназа «Ахмат» перечислил задачи для мобилизованных россиян
Названа причина смерти королевы Елизаветы II
Латвия собралась бороться с русскими фамилиями на улицах
Названа выделенная на поддержку жителей Донбасса сумма
В Херсонской области диверсанты взорвали опору ЛЭП
Обвиняемый в серии убийств российских детей мужчина пойдет под суд
Россия будет ждать усилий от ООН по снятию санкций с удобрений и зерна
В Северной Осетии разъяснили правила доступа к КПП «Верхний Ларс»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.