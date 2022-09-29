В Латвии заявили об изменении отношений между Россией и IIHF

В Федерации хоккея Латвии заявили, что отношения между Россией и IIHF изменились

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии (LHF) Робертс Плужейс заявил, что отношения между Россией и Международной федерацией хоккея (IIHF) изменились. Его слова приводит Expressen.

«В нынешних реалиях невозможно разделять спорт и политику. Отношения нынешнего президента IIHF [Люка Тардифа] с Россией сильно отличаются от тех, которые у них были с Рене Фазелем», — посчитал Плужейс. Он добавил, что LHF намерена подать протест по поводу перехода вратаря Яниса Калниньша в хабаровский «Амур», так как игрок идет против решения правительства Латвии.

В августе у Калниньша возникли проблемы с переходом в «Амур». Сначала Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур», однако 27 августа хоккеист получил разрешение на выступления в лиге.

В конце июля сообщалось, что хоккеисты и тренеры, решившие работать на территории России, попали в поле зрение Службы безопасности Латвии. В апреле латвийский сейм принял поправки в закон о спорте, которые запретили гражданам страны участвовать в спортивных соревнованиях на территории России.