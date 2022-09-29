Эксклюзив PlayStation выйдет на ПК

The Verge: эксклюзив PlayStation Sackboy: A Big Adventure выйдет на компьютерах

Sony выпустит очередной эксклюзив для PlayStation на ПК до конца октября. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на трейлер игры Sackboy: A Big Adventure, который опубликовали на латиноамериканском YouTube-канале PlayStation. В качестве даты релиза указано 27 октября. Авторы предположили, что трейлер был опубликован раньше времени, так как Sony не сообщила об анонсе на других своих каналах.

Согласно видео, игра будет поддерживать разрешение 4К и частоту 120 кадров в секунду. Кроме того, на компьютерах анонсирована поддержка сверхшироких мониторов с соотношением сторон 21: 9, DLSS от Nvidia и функции переменной частоты обновления (VRR).

По словам журналистов, в последнее время Sony уделяет все больше внимания портированию эксклюзивов на ПК. Так, ранее в корпорации заявили, что к 2025 году около половины разработанных партнерскими студиями игр будут доступны на компьютерах и смартфонах.

Игра Sackboy: A Big Adventure вышла 12 ноября 2020 года и оказалась эксклюзивом для PlayStation 4 и PlayStation 5. В октябре 2021 года энтузиасты обнаружили тайтл в базе SteamDB, что означает ее возможное появление на ПК.

В июне Sony анонсировала выход игр серии Marvel’s Spider-Man на компьютере. В компании назвали игру ремастером, но не раскрыли список конкретных улучшений.