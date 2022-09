Раскрыта эффективность солнечной геоинженерии в борьбе с потеплением

PNAS: солнечная геоинженерия остановит глобальное, но не региональное потепление

Солнечная геоинженерия способна остановить глобальное потепление, однако температура на региональном уровне может продолжать расти в течение следующих несколько лет. Эффективность данной гипотетической технологии в борьбе с изменением климата раскрыли ученые Университета штата Колорадо, которые опубликовали статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Теоретически аэрозольные частицы отражают больше солнечного света обратно в космос, смягчая последствия глобального потепления. Этот эффект аналогичен тому, что наблюдался при извержении вулкана Пинатубо в 1991 году, которое охладило планету в среднем примерно на полградуса Цельсия в течение многих месяцев. Однако последствия солнечной геоинженерии могут сильно различаться по всей поверхности земного шара.

В то время как модели показывают, что закачка стратосферного аэрозоля готова остановить дальнейшее повышение глобальной температуры, результаты исследования демонстрируют, что температура на местном или региональном уровне может продолжать расти. Ученые рассмотрели 10 симуляций климатических моделей, которые включают инжекцию стратосферного аэрозоля, и проанализировали температуры в течение 10-летнего периода, если бы было добавлено достаточное количество аэрозолей, чтобы ограничить рост глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней.

Было обнаружено, что значительная часть населения Земли может испытывать продолжающееся потепление даже при снижении средних температур в глобальном масштабе, при этом до 55 процентов все еще будут испытывать повышение температуры в течение десятилетия после начала инжекции стратосферного аэрозоля.