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Абхазия ответила на недовольство Грузии из-за визита Лукашенко

Глава МИД Абхазии Ардзинба заявил, что Сухум не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ»

Сухум не волнует реакция Тбилиси на визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Такое заявление сделал глава абхазского министерства иностранных дел Инал Ардзинба после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала приезд белорусского лидера нарушением международного права. Об этом пишет РИА Новости.

«Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует», — подчеркнул министр.

28 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Глава республики встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила посетившего Абхазию Лукашенко в нарушении международного права и двусторонних отношений. В свою очередь, глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал лидеров стран отказаться от посещения Абхазии.

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Марина Совина
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