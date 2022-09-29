Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году

Том Хэнкс выпустит свой роман «Создавая очередной крупный киношедевр» в мае 2023 года
Том Хэнкс

Том Хэнкс . Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и продюсер Том Хэнкс выпустит свой первый роман в следующем году. Об этом сообщает People.

Книга под названием The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр») появится на прилавках магазинов 9 мая 2023 года.

«Каждый персонаж в этой книге делает что-то, что испытал я, когда занимался производством фильмов, а также, когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок», — сказал актер.

Роман описывает жизнь персонажей в Соединенных Штатах в нескольких временных отрезках — послевоенный 1947 год, 1970-й и настоящее время.

Ранее Том Хэнкс заявил о том, что в его фильмографии есть всего четыре хороших проекта. О том, какими именно картинами с его участием он доволен, звезда «Форреста Гампа» не уточнил. Артист отметил, что до сих пор не знает, как делаются фильмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
В Белом доме резко ответили на вопрос о разговорах Байдена с умершими
Стало известно о росте спроса на ипотеку в Москве
Посол России обвинил США в прямом участии в конфликте на стороне Киева
Известный певец решил избавиться от поместья в Британии
Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных держав
Антонов оценил отношения между Россией и США
В России проиндексируют страховые пенсии
США захотели помочь Дании в расследовании взрывов на «Северных потоках»
В Турции решили создать новый банк для работы с российскими картами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.