Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году

Том Хэнкс выпустит свой роман «Создавая очередной крупный киношедевр» в мае 2023 года

Американский актер и продюсер Том Хэнкс выпустит свой первый роман в следующем году. Об этом сообщает People.

Книга под названием The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр») появится на прилавках магазинов 9 мая 2023 года.

«Каждый персонаж в этой книге делает что-то, что испытал я, когда занимался производством фильмов, а также, когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок», — сказал актер.

Роман описывает жизнь персонажей в Соединенных Штатах в нескольких временных отрезках — послевоенный 1947 год, 1970-й и настоящее время.

Ранее Том Хэнкс заявил о том, что в его фильмографии есть всего четыре хороших проекта. О том, какими именно картинами с его участием он доволен, звезда «Форреста Гампа» не уточнил. Артист отметил, что до сих пор не знает, как делаются фильмы.