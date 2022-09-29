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Назван срок устранения утечек на «Северном потоке»

Reuters: Nord Stream планирует устранить утечки на «Северном потоке» в понедельник

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

Оператор «Северного потока», компания Nord Stream AG планирует устранить утечки на газопроводе в понедельник, 3 октября. Такой срок называет Reuters со ссылкой на представителя компании.

Собеседник агентства поделился, что прогнозы по дальнейшей работе газопровода пока делать нельзя. Сначала специалистам нужно прибыть на место ЧП и оценить масштаб последствий. «В настоящее время доступ туда ограничен», — указал он.

В конце сентября оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Потенциальная утечка газа в трех местах произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Вскоре береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.

Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более не пригодны для использования и будут закрыты навсегда. В Кремле не знают, будет ли «Северный поток» когда-либо перезапущен.

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Платон Щукин
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