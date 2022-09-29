Названы выгодополучатели от аварий на «Северных потоках»

Аналитик Демидов назвал выгодополучателями от аварий на «Северных потоках» СПГ-поставщиков

Основные пострадавшие стороны из-за вывода из строя «Северного потока-1» и «Северного потока-2» — это Россия и Германия, заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал выгодоприобретателей от аварий на газопроводах.

«Россия и Германия — это основные пострадавшие стороны, так как Германия лишается возможности поставок дешевого газа, а Россия лишается возможности поставлять в Германию минимум 50 миллиардов, а максимум 105 миллиардов кубометров газа в год», — уточнил аналитик.

Кому это выгодно

Во-первых, вывод из строя «Северного потока-1» и «Северного потока-2» выгоден тем, кто опасается переговоров между Россией и Германией, которые возможны либо в случае трудностей во время отопительного сезона, либо в следующем году для восстановления промышленности, отметил Демидов.

«Во-вторых, это выгодно прямым конкурентам "Газпрома", а именно поставщикам сжиженного природного газа (СПГ). В текущей ситуации Германия полностью зависима от поставок СПГ из США, и вариант торговли пропал, так как альтернативы для Германии больше нет», — поделился он.

Резкое падение давления на нитках «Северных потоков», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. 29 сентября береговая охрана Швеции зафиксировала четвертую утечку газа из трубопроводов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инциденты на газопроводах случились в торгово-экономической зоне Дании и Швеции, которые, в свою очередь, являются «полностью контролируемыми американскими спецслужбами».

Кремль считает, что инциденты, произошедшие на «Северных потоках», можно назвать терактом, и не исключает, что за этими повреждениями стоит какая-либо страна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представители НАТО заявили, что ЧП на российских трубопроводах стало результатом направленной диверсии, которая создает угрозу для судоходства и окружающей среды Балтийского моря.