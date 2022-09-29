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Названы даты возможного визита Путина в Казахстан

«Ведомости»: Визит президента России Путина в Казахстан может состояться 13-14 октября
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан может состояться 13-14 октября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к МИД России.

Отмечается, что российский лидер посетит Астану. Собеседник издания, близкий к администрации президента, подтвердил, что такой визит возможен.

Сопровождать главу государства, вероятно, будет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках визита политик планируется встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее Путин и Токаев выразили обоюдный настрой на будущее сотрудничество между государствами, которое должно улучшить российско-казахстанские отношения. Также президенты обсудили выступление Токаева 1 сентября, в котором он обратился к народу республики. Путин пожелал лидеру Казахстана успехов в осуществлении масштабных задач, озвученных в послании.

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Марина Совина
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