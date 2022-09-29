Захарова предложила главе МИД Литвы заняться проблемами своей страны

Захарова призвала главу МИД Литвы Ландсбергиса перестать призывать к насилию в странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила министру иностранных дела Литвы Габриэлюсу Ландсбергису перестать призывать к насилию в других странах и заняться проблемами своей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если для подобных людей такие русофобские выпады, которые находятся вне закона, остаются единственным шансом для поднятия собственного рейтинга и отвлечения населения Литвы от насущных проблем, то мне жалко таких людей», — заявила дипломат в ответ на публикацию главы литовского МИД, где он предложил «способы борьбы с властью», включающие протесты, дезертирство и даже мятежи.

По словам Захаровой, в Литве огромное количество внутренних проблем. Она осудила политическую систему страны, использующую «худшие тоталитарные практики Советского Союза». «Вот с этими проблемами Ландсбергису и нужно разбираться, а мы сами решим, как нам жить в нашей стране. Его мнение никого не интересует, вот в чем проблема. Они не могут с этим смириться», — сказала она.

Представитель российского МИД также напомнила, что за публичные призывы к насилию в отношении избранной власти, законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность.

Ранее Захарова на брифинге назвала США стороной конфликта на Украине. «Люди Донбасса, Херсонщины, Запорожья, вас не удалось сломить, а вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.