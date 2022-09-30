Боррель отреагировал на речь Путина о присоединении новых регионов к России

Боррель: присоединение новых регионов к России является нарушением международного права

Присоединение Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к России является нарушением международного права. Так отреагировал на речь российского президента Владимира Путина о присоединении новых регионов глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в Twitter.

«Объявленная аннексия украинских территорий Россией является серьезным нарушением международного права и нарушением Устава ООН. Никакой фиктивный референдум не может его оправдать», — высказался глава евродипломатии. Он заверил Киев в непоколебимой поддержке со стороны ЕС и заявил, что территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению.

Ранее Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», — заявил он.