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Россияне изменили отношение к покупке недвижимости

Rockwool Россия: больше россиян стали рассматривать покупку квартир как инвестицию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В последние полгода россияне изменили свое отношение к покупке недвижимости — больше граждан стали рассматривать приобретение квартир как инвестицию. К такому выводу пришли аналитики компании Rockwool Россия в своем исследовании, пишут «Известия».

По словам специалистов, теперь 23 процента жителей рассматривают приобретение квартиры как способ сохранить свои сбережения, хотя прежде не задумывались о подобном варианте. Кроме того, 22 процента россиян начали сперва обращать внимание на цену объекта, а потом — на прочие факторы. При этом 14 процентов стали более придирчивыми в приемке — тщательнее и дольше осматривать жилье --, а 8 процентов признались, что боятся совершить ошибку при выборе недвижимости.

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«Еще 7 процентов при этом стали меньше внимания обращать на детали (например, на вид из окна, этаж), а вот 4 процента — наоборот, больше. И в 22 процентах случаев ситуация в стране никак не повлияла на выбор и приемку жилья», — рассказали аналитики Rockwool.

В компании отметили, что основным критерием при выборе квартиры в 2022 году 38 процентов респондентов назвали цену. Другими важными факторами оказались транспортная доступность (26 процентов), расположение жилья (22 процента), экологичность используемых строительных материалов и инфраструктура (по 12 процентов), шумовой фон (11 процентов) и общая безопасность (4 процента).

По словам руководителя по связям с общественностью Rockwool Фатимы Газановой, россияне стали подходить к покупке недвижимости более основательно, просчитывая ситуацию на несколько лет вперед и рассматривая разные варианты использования квартиры. Эксперт подчеркнула, что отношение к жилью как к инвестиции повлияло на критерии выбора.

Ранее стало известно, что вторичное жилье в России начали продавать с хорошими скидками — в некоторых случаях, по данным федеральной компании «Этажи», дисконт достигал 60 процентов от изначальной стоимости объекта.

Нина Ташевская
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