В России начали выпускать станции «Гроза» для гражданского рынка

«Росэлектроника» начала выпуск загоризонтной станции «Гроза» для гражданского рынка

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые в России начал выпуск загоризонтных станций связи «Гроза» для гражданского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает РИА Новости.

В станциях используют принцип отражения сигнала от нижнего слоя атмосферы. Ранее эти технологии использовали только в устройствах военного назначения. Станция способна передавать данные со скоростью до 25 мегабит в секунду в режиме тропосферной связи и до 155 мегабит в секунду в режиме радиорелейной связи.

«"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" при поддержке Фонда развития промышленности запустил производство станций тропосферной связи "Гроза" с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить связь в радиусе 210 километров в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах», — отмечается в сообщении.

Производство «Грозы» развернули на научно-производственном предприятии (НПП) «Радиосвязь», которое входит в холдинг «Росэлектроника». Для производства станции привлекли льготный займ на 335 миллионов рублей от Фонда развития промышленности.

Гендиректор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев отметил, что «Грозу» можно использовать для подключения любых объектов и передавать информацию независимо от рельефа местности. По его словам, инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся за один-два года. Антенну станции диаметром 150 сантиметров можно разместить на крыше здания, мобильной мачте или треноге.

В мае гендиректор Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца и НПК НИИДАР Юрий Аношко сообщил, что загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух» может прикрыть акваторию Черного моря.