В Минпросвещения высказались о введении начальной военной подготовки в школах

Министр Кравцов заявил, что вопрос введения в школах военной подготовки требует обсуждения

Вопрос введения в российских школах начальной военной подготовки требует обсуждения. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что вопросы начальной военной подготовки уже включены в комплексный школьный предмет ОБЖ.

С предложением вернуть в школьную программу начальную военную подготовку ранее выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По мнению парламентария, это очень важно в новых реалиях. «Мы обязаны вернуть добрые традиции в систему образования», — заявил он, обращаясь к Кравцову.

В конце августа Минпросвещения объявило о введении в российских школах уроков под общим названием «Разговоры о важном», где ученикам будут рассказывать о целях России на Украине и в Донбассе. Например, в сценарии занятия «Наша страна — Россия» указано, что при проведении спецоперации можно наблюдать проявление подлинного патриотизма.

12 сентября Кравцов сообщил, что «Разговоры о важном» продлятся в течение всего учебного года.

