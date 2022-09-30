Режиссер «На игле» поставит танцевальное шоу по мотивам «Матрицы»

Режиссер «На игле» Дэнни Бойл поставит танцевальное шоу по мотивам «Матрицы»

Британский режиссер Дэнни Бойл («На игле», «127 часов») поставит танцевальное шоу по мотивам научно-фантастического боевика «Матрица». Об этом пишет Variety.

Премьера постановки «Освободи свой разум» (Free Your Mind) запланирована на октябрь 2023 года. Шоу будет представлено в новом арт-центре Factory International в Манчестере, Великобритания.

«Сочетая в себе хип-хоп хореографию и иммерсивную программу, Free Your Mind отправит зрителей в захватывающее путешествие по "Матрице" в мир новых возможностей», — рассказали организаторы проекта.

Бойл известен как режиссер фильмов «На игле», «127 часов», «Стив Джобс», «Франкенштейн: Камбербэтч», «Франкенштейн: Ли Миллер». В 2009 году он получил «Оскар» за криминальную драму «Миллионер из трущоб». В 2012-м Бойл руководил церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне.

Ранее стало известно, что актер Киану Ривз захотел сыграть Бэтмена.