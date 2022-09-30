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Режиссер «На игле» поставит танцевальное шоу по мотивам «Матрицы»

Режиссер «На игле» Дэнни Бойл поставит танцевальное шоу по мотивам «Матрицы»

Фото: AUG / face to face / Globallookpress.com

Британский режиссер Дэнни Бойл («На игле», «127 часов») поставит танцевальное шоу по мотивам научно-фантастического боевика «Матрица». Об этом пишет Variety.

Премьера постановки «Освободи свой разум» (Free Your Mind) запланирована на октябрь 2023 года. Шоу будет представлено в новом арт-центре Factory International в Манчестере, Великобритания.

«Сочетая в себе хип-хоп хореографию и иммерсивную программу, Free Your Mind отправит зрителей в захватывающее путешествие по "Матрице" в мир новых возможностей», — рассказали организаторы проекта.

Бойл известен как режиссер фильмов «На игле», «127 часов», «Стив Джобс», «Франкенштейн: Камбербэтч», «Франкенштейн: Ли Миллер». В 2009 году он получил «Оскар» за криминальную драму «Миллионер из трущоб». В 2012-м Бойл руководил церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне.

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Дениза Мацаева
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