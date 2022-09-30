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Российский автомеханик лишился ног после наезда машины клиентки

На Камчатке автомеханику ампутировали две ноги из-за наезда машины клиентки

В Петропавловске-Камчатском автомеханик лишился двух ног из-за наезда машины клиентки. Кадры инцидента публикует прокуратура Камчатки в Telegram-канале.

На кадрах видно, как внедорожник пытается заехать в бокс для ремонта. Перед ним у стены стоит мужчина, который жестами корректирует направление колес машины, чтобы она встала ровно. В какой-то момент автомобиль начинает быстро ехать и наезжает на россиянина.

По данным краевой прокуратуры, за рулем внедорожника была 46-летняя местная жительница. Уголовное дело в отношении россиянки прокуратура направила в суд.

«В результате пострадавший получил многочисленные травмы, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью, в том числе ампутацию обеих ног», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Уфе россиянка на кроссовере насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком. Впоследствии она пояснила, что в момент ДТП отвлеклась на кормление своего ребенка.

Анастасия Шейкина
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