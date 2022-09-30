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В Кремле заявили о нежелании Киева вести переговоры с Москвой

Песков заявил об акценте на продолжении СВО из-за нежелания Киева вести переговоры
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Globallookpress.com

Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции (СВО) при нежелании Киева вести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Украина неоднократно заявляла о том, что не собирается продолжать диалог с Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что Киев полностью ушел с переговорного трека, а задачи и цели спецоперации не меняются.

27 сентября на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявлял, что Россия готова вести переговоры с Украиной после при достижении всех целей спецоперации. «Меняется ситуация, меняются и условия — об этом мы неоднократно говорили», — прокомментировал Песков слова российского лидера.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если Россия признает результаты референдумов о присоединении к ней Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, то ему будет «не о чем разговаривать» с Путиным. Реагируя на это, Песков напомнил, что украинский лидер уже давно принял это решение.

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Переговоры России и Украины начались 27 февраля. Делегации стран провели три очных встречи, после чего продолжили диалог в онлайн-формате. Однако 2 июня Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке диалога по урегулированию ситуации.

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Константин Лысяков
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