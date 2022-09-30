Министры обороны США и Украины провели телефонные переговоры

Министры обороны Украины и США обсудили по телефону положение дел на фронте

Министры обороны Украины и США обсудили возможные пути укрепления возможностей двух стран. Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников в Twitter.

В ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином министр обсудил положение дел на фронте и очередную встречу в формате «Рамштайн». «Скоро озвучим хорошие новости», — написал Резников.

8 сентября на встрече Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии было объявлено об очередном пакете военной помощи Киеву в размере 675 миллионов долларов. Он также включал в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Киева.