Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Министры обороны США и Украины провели телефонные переговоры

Министры обороны Украины и США обсудили по телефону положение дел на фронте
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Министры обороны Украины и США обсудили возможные пути укрепления возможностей двух стран. Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников в Twitter.

В ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином министр обсудил положение дел на фронте и очередную встречу в формате «Рамштайн». «Скоро озвучим хорошие новости», — написал Резников.

8 сентября на встрече Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии было объявлено об очередном пакете военной помощи Киеву в размере 675 миллионов долларов. Он также включал в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о границах Донбасса после вхождения в состав России
Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном
Названа сумма замороженных российских активов в ЕС и G7
Уехавшего на фронт депутата Милонова заметили в Кремле
МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Черногорию
Россиянин назвал женщин источником всех проблем и получил условный срок
Главком Сухопутных войск оценил российские ОТРК «Искандер-М»
Акции «Газпрома» выросли на фоне сообщения о выплате рекордных дивидендов
Аренда жилья в одном зарубежном городе резко подорожала из-за наплыва россиян
В России заявили о «западном следе» в действиях Черногории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.