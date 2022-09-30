Биатлонист рассказал о нападении на автобус в цветах российского флага в Европе

Биатлонист Поварницын рассказал о нападении на автобус в цветах российского флага в Европе

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как неизвестный человек попытался напасть на автобус сборной страны в Европе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У нас был автобус в цветах российского флага. Пришел человек и сильно по нему пнул. Я подумал, что это пьяница или дурачок, а он начал благим русским матом на меня орать», — вспомнил спортсмен. Он подчеркнул, что благодаря обычному диалогу конфликт был исчерпан, и добавил, что основная масса людей относятся к другим с добром.

Поварницын является чемпионом мира среди юниоров. На его счету 26 гонок на Кубке мира.

В июне этого года олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин объяснил отъезд из Германии вопросами безопасности. Он заявил, что ему и его семье спокойнее оставаться в России.