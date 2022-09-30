Путин уведомил Госдуму о предложении от новых территорий войти в состав России

Путин уведомил Госдуму о предложении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья войти в состав России

Президент России Владимир Путин уведомил Государственную Думу о предложении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей войти в состав России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует Telegram-канал Госдумы.

Володин уточнил, что глава государства уведомил парламентариев в соответствии со вторым пунктом шестой статьи Конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Туда уже прибыли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Начало мероприятия назначено на 15.00.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.