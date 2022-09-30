Президент России Путин назвал развал СССР национальной катастрофой

В 1991 году в Беловежской пуще был развален СССР, и люди в одночасье оказались вне своей Родины. Это обратилось в национальную катастрофу. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной этой не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал Путин.

Президент России отметил, что СССР развалили вопреки мнению большинства людей. «Тогдашние политики развалили нашу великую страну. Просто поставили народ перед фактом», — напомнил Путин.

Ранее президент России связал конфликты в СНГ и на Украине результатом развала СССР. Путин отметил опасность разжигания конфликтов в пространстве СНГ.

До этого глава государства подчеркивал, что на протяжении десятилетий на Западе постоянно культивировалась идея развала и СССР, и исторической России.

