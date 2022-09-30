Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал развал СССР национальной катастрофой

Президент России Путин назвал развал СССР национальной катастрофой

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В 1991 году в Беловежской пуще был развален СССР, и люди в одночасье оказались вне своей Родины. Это обратилось в национальную катастрофу. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной этой не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал Путин.

Президент России отметил, что СССР развалили вопреки мнению большинства людей. «Тогдашние политики развалили нашу великую страну. Просто поставили народ перед фактом», — напомнил Путин.

Ранее президент России связал конфликты в СНГ и на Украине результатом развала СССР. Путин отметил опасность разжигания конфликтов в пространстве СНГ.

До этого глава государства подчеркивал, что на протяжении десятилетий на Западе постоянно культивировалась идея развала и СССР, и исторической России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
Путин заявил о необратимости слома гегемонии Запада
Блогер Лебедев установил дорожный знак «Чмоки и поки» возле школы в Подмосковье
Путин завершил речь словами «за нами правда, за нами Россия»
Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки
В Италии отреагировали на информацию об интересе клубов к игроку сборной России
Путин обвинил англосаксов в подрыве «Северного потока»
Американского «часового» заметили у границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.