Рублю предрекли укрепление

Экономист Рожанковский убежден, что в ближайшее время произойдет укрепление рубля

В ближайшее время произойдет укрепление рубля, заявил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. При этом персональные санкции, которые вводит Запад, никак не отразятся на российской экономике, добавил он. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины для укрепления рубля.

Власти США ввели новые санкции против России в связи с присоединением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Список граждан и компаний, попавших под рестрикции, опубликовали на сайте американского Минфина.

Персональные санкции никак не повлияют ни на российскую экономику, ни на рубль, ни на фондовый рынок, в том числе даже санкции против главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Владимир Рожанковский экономист

«А вот прекращение торгов долларом и евро, которое, возможно, произойдет в ближайшие дни на Мосбирже — это большое событие. Это, конечно, уже повлияет на экономику. Я думаю, что это подтолкнет рубль к укреплению», — заявил Рожанковский.

Экономист объяснил, что в России многие трейдеры покупают доллары и евро на бирже. «Соответственно, они ориентируются на тот курс, который есть на бирже. Потому что это индекс. Теперь этот индекс упраздняется», — добавил он.

«Конечно, доллар и евро будут котировать банки в частном порядке, но вопрос тогда сразу становится открытый — на какой банк ориентироваться? Тот факт, что определенный банк сегодня вывесил определенные котировки, не является руководством для валютных спекулянтов. Это не тот инструмент. Это инструмент для покупки и продажи валюты в стенах банках, но это не рыночный инструмент», — убежден экономист.

Рожанковский считает, что доллар и евро, скорее всего, уйдут из биржевого домена.

Доллар и евро в этом случае перестанут быть биржевыми инструментами Владимир Рожанковский экономист

«А раз они перестанут быть биржевыми инструментами, они станут еще менее интересны. Потому что многие покупали и продавали эти валюты с целью получения тактической прибыли, а не с целью обменных операций. Поскольку этот инструмент уходит, спрос на него уйдет в ноль. А раз он уйдет в ноль, то это очень мощный стимул для рубля к укреплению», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Московская биржа подготовила законопроект, который позволит депозитариям выпускать расписки на цифровые финансовые активы (ЦФА).