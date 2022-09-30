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Перечислены следующие шаги по включению новых регионов в состав России

Политолог Минченко: для включения новых регионов в состав России проголосуют ГД и СФ

Фото: Александр Авилов / Moscow News Agency / Reuters

Ключевые вопросы по вхождению новых территорий в состав России стоят не в юридической, а в военно-политической плоскости. Необходимо обеспечить полный контроль над этими территориями, считает политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил необходимые для вхождения в состав России шаги.

Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

Должно быть голосование Государственной думы, Совета Федерации и решение Конституционного суда

Евгений Минченкополитолог

«На мой взгляд, ключевой вопрос — это обеспечить соответствие юридических актов и фактический контроль над территориями. Поэтому я думаю, что ключевые вопросы сейчас не юридической, а военно-политической плоскости», — заявил Минченко.

Перед подписанием документов президент России Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав страны.

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Алена Шевченко
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