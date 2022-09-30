Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Байер
Германия - Бундеслига|8-й тур
Спорт

Семак объяснил разгромное поражение от «Спартака» в Кубке России

Сергей Семак заявил об эмоциональной выхолощенности «Зенита» после поражения от «Спартака»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил разгромное поражение от московского «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

«Это не пижонство. У нас нет пижонов в команде. Это эмоциональная выхолощенность», — заявил тренер. Он посчитал, что большая часть футболистов сине-бело-голубых сыграла ниже своих способностей. Семак добавил, что главной своей задачей на данный момент он считает преодоление командой последствий таких поражений.

«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 29 сентября. Все три мяча команда забила в конце второго тайма. Полузащитник Квинси Промес оформил дубль, также отличился нападающий Александр Соболев.

«Спартак» лидирует в таблице группы B, имея в активе девять очков. «Зенит» расположился на третьем месте в группе, набрав три очка.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал способ достижения мира на Украине за несколько дней
Российская воспитательница ударила ребенка головой об унитаз за плохое поведение
В России высказались о планах занимать деньги за рубежом
Лукашенко пообещал делать все для прекращения кровопролития на Украине
Названа возможная тема незапланированного выступления генсека НАТО
Глава Дагестана отреагировал на просьбу об отсрочке для жителей от мобилизации
Прыжок на пути московского метро за наушниками попал на видео
Российский адвокат лишен статуса из-за признававших вину подзащитных
Блогерша показала способ омолодить кожу и вызвала споры в сети
Тренер «Спартака» прокомментировал разгромную победу над «Зенитом»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.