Озвучены последствия потребления сахарозаменителей в подростковом возрасте

JCI Insight: прием сахарозаменителей в подростковом возрасте привел к проблемам с памятью

Ученые из Университета Южной Калифорнии озвучили последствия диеты с высоким потреблением сахарозаменителей в подростковом возрасте на здоровье во взрослом возрасте. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.

В ходе исследования на крысах-подростках специалисты изучили воздействие приема сахарина, стевии и ACE-K. У таких подопытных обнаружились долговременные нарушения памяти. Это также согласовывается с более ранними выводами, заключающимися в том, что крысы подросткового возраста, употреблявшие сахар, страдали от длительных проблем с памятью. Прием низкокалорийных подсластителей также влияет на обмен веществ в организме, что может привести к диабету и другим заболеваниям.

Кроме того, у таких испытуемых на языке заметили снижение количества рецепторов, которые распознают сладкий вкус. Вместе с тем у них изменились механизмы в кишечнике, перерабатывающие глюкозу, а также были зафиксированы изменения в областях мозга, отвечающих за контроль памяти.

В сентябре сотрудники Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды обнаружили новый вид сахарозаменителей в цитрусовых.