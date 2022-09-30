Посольство в США напомнило о решимости России защищать свой суверенитет

Посольство РФ в США заявило о катастрофических последствиях столкновения ядерных держав

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале прокомментировало публикации в СМИ о разработке планов реагирования на гипотетическое применение Москвой ядерного оружия. В дипмиссии напомнили, что российская сторона намерена решительно защищать свой суверенитет, однако последствия столкновения ядерных держав могут быть катастрофическими.

В посольстве отметили, что один из рассматриваемых Соединенными Штатами «сумасшедших» вариантов ответа — это нанесение удара по российскому военно-политическому руководству. Там выразили надежду, что подобные рассуждения не отражают официальную позицию американского командования, поскольку в противном случае мир подошел к опасной черте второго Карибского кризиса.

«В Минобороны США не должны сомневаться в нашей решимости защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами. Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам», — заключили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что США просят Индию и Китай усилить давление на Россию, чтобы убедить Москву не применять ядерное оружие на Украине и заставить ее отказаться от подобных планов.

