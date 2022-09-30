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Старейший в мире односолодовый виски выставили на аукцион

BBC News: редчайший виски Macallan возрастом 81 год выставили на аукцион

Фото: Luwadlin Bosman / Unsplash

Бутылку старейшего в мире односолодового виски производства шотландской винокурни Macallan’s возрастом 81 год выставили на аукцион Sotheby’s в Лондоне. Об этом сообщает BBC News.

Редкая бутылка односолодового виски «The Macallan The Reach», произведенного шотландской винокурней, выставлена на аукцион со стартовой ценой 110 тысяч фунтов (6,8 миллиона рублей). По данным аукционного дома «Sotheby’s», 81-летний виски, предположительно, является старейшим в мире.

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Цена за бутылку объемом 700 миллилитров может достигнуть 200 тысяч фунтов (12,4 миллиона рублей). Это будет означать, что каждые 25 миллилитров продукта стоят более 7,1 тысячи фунтов (442,8 тысячи рублей).

Виски разлит из закаленной дубовой бочки в выдувной графин ручной выработки на бронзовой подставке в виде трех рук. Три руки символизируют историю винокурни Macallan’s, распололженной вблизи города Аберлор в шотландском округе Мори. Кейс для декантера выполнен из древесины упавшего вяза, который рос на территории Macallan.

Аукцион в Лондоне закроется 5 октября и уже привлек ставки на 110 тысяч фунтов. Выручка от продажи 81-летней бутылки виски будет направлена в фонд обучения, который помогает компаниям нанимать новых сотрудников и предоставляет ученикам ремесленников обучение с наставником.

«Возраст, раритетность и происхождение вместе делают уникальным этот старейший односолодовый виски из когда-либо выпущенных винокурней The Macallan. Это третий аукцион Sotheby’s в партнерстве с The Macallan за три года, и каждый раз мы выставляем на продажу уникальные и эксклюзивные бутылки», — подчеркнул Специалист по виски Sotheby’s Джонни Фоул.

Ранее сообщалось, что уникальную полуторалитровую бутылку шампанского Château Avenue Foch 2017 года продали за 2,5 миллиона долларов. Бутылку на частной распродаже купили братья Джованни и Пьеро Буоно, итальянские криптовалютные инвесторы и почитатели моды и технологий.

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Алиса Дмитриева
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