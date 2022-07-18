Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Бутылку шампанского продали за 2,5 миллиона долларов

CNN: братья из Италии купили бутылку шампанского за 2,5 миллиона долларов

Фото: Shammi Shinh / CNN

Уникальную полуторалитровую бутылку шампанского Château Avenue Foch 2017 года продали за 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

Идея создания бутылки принадлежит британскому предпринимателю и самопровозглашенному знатоку шампанского Шамми Шинху. Он реализовал свою идею в партнерстве с NFT-художником Мигом. По словам Шинху, цель сотрудничества — повышение осведомленности об NFT.

Бутылку на частной распродаже купили братья Джованни и Пьеро Буоно, итальянские криптовалютные инвесторы и почитатели моды и технологий. «Я не планирую его пить. Думаю, что бутылка станет хорошей инвестицией», — заявил Джованни.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Шинх предположил, что бутылку в будущем перепродадут по более высокой цене.

NFT расшифровывается как non-fungible token, то есть невзаимозаменямый токен, для создания которого используется технология блокчейн. По замыслу создателей, NFT представляют собой подобие ценных бумаг, которые закрепляют за человеком право на владение цифровым объектом в интернете, будь то фотография, картинка, аудио или другой файл.

Ранее сообщалось, что анонимный покупатель приобрел в Эдинбурге, Великобритания, самую большую бутылку виски в мире за 1,1 миллиона фунтов стерлингов. 32-летняя бутылка односолодового виски Macallan объемом 311 литров и высотой 180 сантиметров, получившая название «Неустрашимая», ушла с молотка на аукционе Lyon & Turnbull.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о новых случаях объявления форс-мажора «Газпромом»
Экипаж российского Су-34 записал видео с песней What is Love
Яна Рудковская назвала цены на тренировки в академии Плющенко
В Госдуме заявили о возможном свержении Зеленского украинскими военными
У россиян появилась возможность купить товары Mango
Рецидивист изнасиловал москвичку и после проводил ее до метро
В Каховской ВГА сообщили об ударе ВСУ в район ГЭС
Роскомнадзор нашел нарушения у Delivery Club
Стали известны сроки окончательного закрытия H&M в России
В Европе поспорили об ошибочности антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.