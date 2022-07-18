Бутылку шампанского продали за 2,5 миллиона долларов

CNN: братья из Италии купили бутылку шампанского за 2,5 миллиона долларов

Уникальную полуторалитровую бутылку шампанского Château Avenue Foch 2017 года продали за 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

Идея создания бутылки принадлежит британскому предпринимателю и самопровозглашенному знатоку шампанского Шамми Шинху. Он реализовал свою идею в партнерстве с NFT-художником Мигом. По словам Шинху, цель сотрудничества — повышение осведомленности об NFT.

Бутылку на частной распродаже купили братья Джованни и Пьеро Буоно, итальянские криптовалютные инвесторы и почитатели моды и технологий. «Я не планирую его пить. Думаю, что бутылка станет хорошей инвестицией», — заявил Джованни.

Шинх предположил, что бутылку в будущем перепродадут по более высокой цене.

NFT расшифровывается как non-fungible token, то есть невзаимозаменямый токен, для создания которого используется технология блокчейн. По замыслу создателей, NFT представляют собой подобие ценных бумаг, которые закрепляют за человеком право на владение цифровым объектом в интернете, будь то фотография, картинка, аудио или другой файл.

Ранее сообщалось, что анонимный покупатель приобрел в Эдинбурге, Великобритания, самую большую бутылку виски в мире за 1,1 миллиона фунтов стерлингов. 32-летняя бутылка односолодового виски Macallan объемом 311 литров и высотой 180 сантиметров, получившая название «Неустрашимая», ушла с молотка на аукционе Lyon & Turnbull.