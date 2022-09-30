Названа дата выхода дополнения для World Of Warcraft

Дополнение World Of Warcraft: Dragonflight выйдет 28 ноября

Blizzard анонсировала выхода крупного дополнения для World Of Warcraft. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале студии.

В рамках видео компания назвала дату выхода дополнения Dragonflight — DLC выйдет 28 ноября. По словам представителей студии, в игре появится верховая езда на драконах, которая представляет из себя «совершенно новый способ передвижения по воздуху». Игроки могут выбирать различных драконов и кастомизировать их для достижения лучших показателей.

Также в игре появятся четыре новые локации, новый класс — драктиры. «Они будут принимать как гуманоидные, так и драконьи формы, выбирая между Альянсом и Ордой», — говорится в анонсе.

Ранее студия объявила стоимость дополнения. Так, в Великобритании базовая цифровая версия Base обойдется в 40 фунтов, Heroic и Epic — 55 и 75 фунтов соответственно. Физическая коробочная версия будет стоить 130 фунтов. Последняя появится в продаже 31 декабря.

В середине августа на Reddit слили расписание игровых релизов студии Activision Blizzard. В нем, в том числе, было указано, что патч Dragonflight будет доступен для геймеров 28 ноября.