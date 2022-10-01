В Приморье сел на мель катамаран со 174 пассажирами на борту

В Приморье судно со 174 пассажирами на борту село на мель в условиях сильного тумана

В Приморском крае на мель сел катамаран «Москва» со 174 пассажирами на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел в районе пролива Старка в условиях сильного тумана в 11:40 по местному времени (04:40 по московскому). В настоящий момент происходит эвакуация пассажиров. «После того как все пассажиры будут пересажены на другой транспорт, начнутся работы в целях снятия катамарана с мели», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, судно не повреждено.

В июле сухогруз «Нарва» с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморском крае. Отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидента не произошло, экипаж не пострадал.

До этого сахалинский сухогруз «Виктор» сел на мель в Приморье. На борту судна не было груза, на нем располагалось только семь тонн топлива, утечки топлива не зафиксировано.