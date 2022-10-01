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Китайские корабли вошли в зону спорных с Японией островов

Корабли КНР вошли в зону спорных с Японией островов Сенкаку в Восточно-Китайском море

Фото: Ann Wang / Reuters

Патрульные корабли морской полиции Китайской народной республики (КНР) вошли в зону спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Сообщается, что два китайских корабля вошли в прилегающую к Сенкаку акваторию. Один из них укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку.

По данным агентства, суда покинули зону у спорных островов во второй половине дня, пробыв там 11 часов.

Острова Сенкаку являются предметом споров между Пекином и Токио. После Второй мировой войны они находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. По мнению китайских властей, японская сторона удерживает их незаконно. Спор обострился в 2012 году, когда правительство Японии выкупило три из пяти островов у частного владельца.

Ранее сообщалось, что Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем своего присутствия в акватории спорных островов.

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Алевтина Запольская
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