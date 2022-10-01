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Киев попросил Международный суд ООН принять меры из-за референдумов

Глава МИД Украины Кулеба призвал Международный суд ООН принять меры из-за референдумов
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Murad Sezer / Reuters

Украина обратилась к Международному суду ООН и попросила принять меры в связи с референдумами по вопросу о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Украина официально уведомила Международный суд ООН, что этот шаг грубо нарушает юридически обязывающее постановление об обеспечительных мерах от 16 марта», — говорится в сообщении. Кулеба также отметил, что Киев призывает суд «рассмотреть дело по существу как можно скорее».

Ранее президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

16 марта Международный суд ООН постановил, что Москва должна остановить спецоперацию на Украине. В Гааге потребовали от Москвы и Киева воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт между сторонами.

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Марина Совина
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