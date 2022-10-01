Находящаяся под санкциями США Куба обратилась к Вашингтону с просьбой о помощи

WSJ: Куба обратилась к Вашингтону с редким запросом об оказании помощи из-за урагана «Иэн»

Администрация президента США Джо Байдена получила редкую просьбу от правительства Кубы об оказании чрезвычайной помощи после разрушительных последствий урагана «Иэн». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку.

При этом точная сумма, необходимая острову, не называется. Как стало известно изданию, Вашингтон рассчитывает, что в случае получения финансовой поддержки Гавана отдаст приоритет больницам, водонасосным сооружениям и другой критически важной инфраструктуре. Отмечается, что власти стран продолжат взаимодействие по данному вопросу.

Отмечается, что в результате удара стихии на Кубе погибли два человека. Кроме того, более 50 тысяч жителей острова были эвакуированы из западной и центральной части страны. Кроме того, нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству в данных регионах.

28 сентября компания Union Electrica сообщила, что вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана «Иэн». Сутки спустя большая часть острова по-прежнему оставалась без электричества.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда Соединенные Штаты возглавил Дональд Трамп.