В Сербии напомнили хорватам о радушной встрече Гитлера

Президент Сербии Вучич напомнил хорватам, что они встречали Гитлера с цветами

Президент Сербии Александр Вучич напомнил хорватам о том, как радушно они встречали фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом он заявил в интервью телеканалу «ТВ Пинк», передает ТАСС.

«Подумайте, те, кто Гитлера встречал с цветами, говорят об этом тем, кто с Гитлером боролся с первого дня», — заявил Вучич, комментируя карикатуры в хорватской прессе, где он, а также премьер Венгрии Виктор Орбан и кандидат в премьеры Италии Джорджа Мелони изображены с гитлеровскими усами.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил, что ведомство направило хорватским властям ноту протеста в связи с запретом Вучичу посетить концлагерь Ясеновац, на территории которого похоронены члены семьи президента.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович посчитал реакцию сербских властей истеричной. Он отметил, что сербским властям было направлено сообщение о том, что «сейчас не время для такого визита», и больше стороны эту тему не обсуждали.