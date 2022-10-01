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Обладатель Кубка Стэнли посчитал позицию НХЛ по россиянам оскорблением Чехии

Чемпион ОИ Доминик Гашек назвал позицию НХЛ по российским игрокам оскорблением Чехии
Доминик Гашек.

Доминик Гашек.. Фото: Mark Blinch / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил позицию Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по участию российских игроков в европейской серии матчей. Об этом он написал в Twitter.

«Если российские хоккеисты приедут сюда по специальным визам, выданным другой страной Евросоюза, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес нашей страны и наших граждан», — посчитал Гашек. Он отметил, что полиция Чехии будет действовать соответствующим образом.

22 сентября сообщалось, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что, если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября клубы должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе команд играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

Ксения Курашкина
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