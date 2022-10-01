Обладатель Кубка Стэнли посчитал позицию НХЛ по россиянам оскорблением Чехии

Чемпион ОИ Доминик Гашек назвал позицию НХЛ по российским игрокам оскорблением Чехии

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек оценил позицию Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по участию российских игроков в европейской серии матчей. Об этом он написал в Twitter.

«Если российские хоккеисты приедут сюда по специальным визам, выданным другой страной Евросоюза, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес нашей страны и наших граждан», — посчитал Гашек. Он отметил, что полиция Чехии будет действовать соответствующим образом.

22 сентября сообщалось, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что, если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября клубы должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе команд играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.