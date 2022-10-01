В Чехии оценили возможный недопуск россиян на матч НХЛ в Праге

В Чешской ассоциации негативно оценили возможный недопуск россиян на матч НХЛ в Праге

В Чешской хоккейной ассоциации оценили возможный недопуск российских игроков на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге. Слова главы организации Алоиза Гадамчика приводит портал Sport.cz.

«Если мы скажем команде, что кого-то исключим, то фактически нарушим психологию игроков в будущем», — заявил Гадамчик. Он отметил, что понял бы, если бы матчи были отменены.

22 сентября сообщалось, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что, если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные в Чехии матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября клубы должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе команд играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

