Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
3:0
1-й тайм
live
Сочи
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Арсенал
1:0
1-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Наполи
Сегодня
16:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|8-й тур
Химки
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Ливерпуль
Сегодня
17:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Спорт

Министр спорта прокомментировал условия МОК по допуску россиян к турнирам

Матыцин заявил, что условия МОК по допуску россиян идут в разрез с олимпийскими принципами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал условия президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил, что предложение Баха идет в разрез с олимпийскими принципами. По его мнению, основная задача международного олимпийского движения заключается в том, чтобы независимо от взглядов, традиций и гражданства обеспечить спортсменам равный доступ к участию в Олимпийских играх.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невозможности поставить газ одной европейской стране
Названа причина отказа принимать Украину в НАТО
Министр спорта прокомментировал условия МОК по допуску россиян к турнирам
В Британии решили не расселять украинских беженцев в пустые дома
Глава МВД наградил предупредившего о стрельбе в ижевской школе десятиклассника
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве
Алла Пугачева выставила на продажу особняк в Подмосковье
Британия захотела помочь Дании с расследованием диверсии на «Северных потоках»
В Москве мужчина убил жену и написал об этом теще
На Украине предложили перейти на отопление мусором и биомассой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.