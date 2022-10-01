Министр спорта прокомментировал условия МОК по допуску россиян к турнирам
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал условия президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит ТАСС.
Матыцин заявил, что предложение Баха идет в разрез с олимпийскими принципами. По его мнению, основная задача международного олимпийского движения заключается в том, чтобы независимо от взглядов, традиций и гражданства обеспечить спортсменам равный доступ к участию в Олимпийских играх.
30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.