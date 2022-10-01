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Стала известна причина конфликта между Мбаппе и Неймаром

Футболисты ПСЖ Мбаппе и Неймар испортили отношения из-за недисциплинированности бразильца

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Нападающие парижского ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар испортили отношения из-за недисциплинированности бразильца. Причину конфликта называет GFFN со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, французского футболиста не устраивает отношение Неймара к дисциплине. Отмечается, что Мбаппе летом настаивал на продаже партнера по команде, однако руководство парижан не пошло на такой шаг. При этом бразилец также считал 23-летнего одноклубника эгоистичным.

13 сентября стало известно, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке. Отмечалось, что напряженные отношения между игроками не угрожают атмосфере в команде. Клуб провел встречу, чтобы уладить споры между футболистами, но прийти к согласию не удалось.

Конфликт Неймара и Мбаппе обострился после матча ПСЖ и «Ювентуса» 6 сентября. Французский нападающий не отдал пас бразильцу на пустые ворота, пробил сам и не попал в створ.

Анастасия Борисова
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